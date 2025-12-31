Questura: bilancio positivo per il 2025 tra sicurezza, prevenzione e controllo del territorio

Si conclude con un bilancio positivo l’anno di attività della Questura del Vco. Di seguito si indicano i principali risultati operativi conseguiti dalle articolazioni della Polizia di Stato nella provincia del Verbano Cusio Ossola, con particolare riferimento alle attività di prevenzione, controllo del territorio e investigazione svolte dalla Questura.

L’Ufficio di Gabinetto, nell’ambito delle attività finalizzate a realizzare specifici servizi di ordine pubblico, nel corso dell’anno 2025 ha predisposto oltre 600 ordinanze per manifestazioni ed eventi, più di 20 per manifestazioni sportive ed una decina per la realizzazione di servizi straordinari di controllo del territorio, per i quali sono stati impiegati circa 3000 operatori della Polizia di Stato e più di 1600 delle altre forze di polizia.

L’ufficio passaporti nel decorso anno ha espletato la specifica attività con il rilascio di circa 6200 passaporti con un tempo di rilascio di circa una settimana.

L’attività della squadra amministrativa è stata improntata su un’attività di controllo sul territorio della provincia. Ha effettuato diversi ritiri di armi a seguito di diffide a rinnovare i certificati medici. In particolare, nel corso del 2025 sono stati oggetto di verifica 24 circoli o esercizi commerciali, 9 apparecchi videogiochi, inoltre sono state deferite all’autorità giudiziaria 6 persone, elevate sanzioni amministrative per un valore di 81,385 euro ed è stato emesso un provvedimento relativo all’art. 100 T.U.P.S. nei confronti di un locale della provincia teatro di una rissa scaturita tra gli avventori.

La sezione dell’ufficio immigrazione, dedicata alla gestione dell’immigrazione irregolare, ha dato esecuzione a 83 provvedimenti di espulsione, 7 tramite accompagnamento alla frontiera e 7 tramite trattenimento in un centro di permanenza per rimpatri.

L’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, attraverso l’attività di controllo del territorio da parte delle volanti della Questura ha identificato oltre 4000 persone, ha controllato 20.000 veicoli e sequestrato 3 autoveicoli. Il personale ha arrestato 28 persone di cui 1 minore, ha denunciato in stato di libertà 164 persone di cui 1 minore e ha effettuato 953 controlli alle persone sottoposte agli arresti domiciliari. Inoltre, sono state emesse 220 contravvenzioni al codice della strada, ritirati 37 documenti e 123 illeciti amministrativi.

Sono state eseguite circa 80 perquisizioni, sequestrati un totale di 500 gr di stupefacenti (di cui cocaina, eroina e hashish/marijuana), e un totale di 163 armi.

La sala centrale operativa telecomunicazioni ha ricevuto 148 segnalazione You Pol di cui 72 relative a stupefacenti, 5 segnalazioni bullismo e 71 segnalazioni varie.

Le attività di repressione del crimine condotte dalla squadra mobile hanno portato all’arresto di 27 persone di cui un minore ed alla denuncia in stato di libertà di altre 182. Inoltre, sono state identificate 459 persone, 16 veicoli controllati di cui 2 sequestrati. Durante l’attività di controllo sono stati effettuati 2 controlli a circoli/esercizi commerciali e rilevati 8 illeciti amministrativi. Sono state eseguite 42 perquisizioni, sequestrati un totale di 15.277 gr di stupefacenti (590 gr di cocaina, 14687 gr di hashish/marijuana), e un totale di 40 armi (1 fucile, 3 pistole, 9 munizioni, 27 punta e taglio).

La divisione polizia anticrimine ha effettuato più di 2500 controlli a persone sottoposte a misure restrittive. Inoltre, sono state proposte 13 sorveglianze speciali in materia di reati di codice rosso, in particolare per maltrattamenti in famiglia, per atti persecutori, lesioni personali aggravate, anche con l’applicazione di braccialetti elettronici. Una proposta di sorveglianza speciale è stata invece effettuata per criminalità comune, ovvero per condotte criminali ripetute nel tempo che hanno visto la commissione di reati sia contro la persona che contro il patrimonio. Sono stati effettuati 65 rimpatri per foglio di via obbligatorio; circa 10 Daspo di cui alcuni per lancio di fumogeni in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive ed altri “Fuori contesto” per reati in materia di stupefacenti. Diversi anche i Dacur emessi dal Questore, ovvero divieto di accesso alle aree urbane, nei confronti di pregiudicati che si sono resi responsabili di gravi disordini nei pressi di locali o di esercizi pubblici frequentati dalla movida. Inoltre, sono stati emessi 64 avvisi orali di cui una ventina destinati a minori e circa 20 ammonimenti del Questore per stalking e codice rosso.

Nell’ultimo anno sono proseguite le importanti iniziative finalizzate ad alimentare e rafforzare il rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra cittadino e forze dell’ordine. Nello specifico, sono stati effettuati numerosissimi incontri con le scuole di ogni ordine e grado della provincia del Vco e trattato con gli studenti temi quali il bullismo in tutte le sue forme, violenza di genere, rischi e pericoli della navigazione non consapevole in rete. In totale sono stati effettuati incontri con oltre 2000 studenti.