Cronaca | 02 gennaio 2026, 09:13

Crans Montana, tra i feriti anche un 19enne milanese che si pensava potesse risiedere a Baveno

Il sindaco Monti: "E' nipote di un nostro concittadino, è ricoverato a Berna ed è grave ma stabile"

Non è residente a Baveno, ma è di Milano, il giovane ferito gravemente nell'incendio del bar di Crans Montana.A confermarlo il sindaco di Baveno Alessandro Monti, che è in contatto con lo zio del giovane. Il 19enne, Gregory Esposito, è lombardo, ed era a Crans con lo zio che risiede a Baveno. "Sono in contatto con la famiglia - spiega Monti - lo zio è a Berna in ospedale dove il nipote è ricoverato in terapia intensiva. I valori sono staìbili anche se le condizioni sono comunque gravi".
Nelle prossime ore, a seconda delle condizioni di Gregory, si valuterà il trasferimento eventuale in Italia. 

