05 gennaio 2026

Le salme di 5 dei 6 connazionali morti nell'incendio saranno trasportate nelle loro città da Sion

Tragedia di Crans Montana, oggi il rimpatrio delle vittime italiane

È previsto per oggi, lunedì 5 gennaio, il rimpatrio delle salme di 5 dei 6 giovani italiani morti nell’incendio di Crans Montana la notte di Capodanno, come riferito dalla Farnesina. Il corteo funebre partirà dal centro funerario di Sion verso l’aeroporto della città, da cui i feretri partiranno verso l’Italia a bordo di un volo dell’aeronautica militare. Una volta raggiunto l’aeroporto di Milano Linate, quattro salme saranno trasferite via terra a Milano, Bologna e Genova; la quinta proseguirà invece verso l’aeroporto di Roma Ciampino.

Le vittime italiane sono tutte minorenni: Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Riccardo Minghetti di 16 anni, Emanuele Galeppini di 17 anni e Sofia Prosperi di 15 anni.

