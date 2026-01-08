Al teatro La Fabbrica dieci cori in scena a sostegno della "Casa del volontario"

Sabato 10 gennaio alle 21.00 il teatro La Fabbrica di Villadossola ospita “Le vibrazioni del cuore”, un evento benefico promosso dal Kiwanis Club di Domodossola in collaborazione con l’assessorato alla cultura del comune di Villadossola. Protagonisti ben dieci cori del territorio. L’obiettivo della serata è quello di raccogliere fondi per il progetto “Polo emergenza - Casa del volontario” del corpo volontari del soccorso di Villadossola.

Il programma della serata è ricco. Ad aprire la serata, presentata dai giornalisti Antonio Ciurleo e Andrea Dallapina, sarà il coro Aurora (maestri Alice Bandini ed Elisa Cogliandro) con “Akai Hana” di Nakiko Terashima, seguito da “Vivaldao2. Poi il coro polifonico Varzo (maestra Federica Maiocchi) condurrà il pubblico tra mondi sonori diversi con “An Irish Blessing” e “Cantate Domino”. A seguire il coro Valgarina, diretto da Elisa Cogliandro, proporrà “Carezze” di Marco Miero e “Geordie" di Fabrizio De André. Il coro Gaudium (maestra Delfina Morellini) porterà invece “Bimbo Nero” (testi e musica della stessa Morellini) e “Sanmatio”. Con il coro Seo Cai (maestra Alice Bandini) risuoneranno “Entorno al Foch” e "Ti ricordi?”. A seguire Light Voice (maestra Delfina Morellini) offrirà due brani appositamente arrangiati da Luca Allegranza: “Maramao perché sei morto?” e “Il pinguino innamorato”. Il coro Monterosa (maestro Fabrizio Rainelli) emozionerà con “Ragazzo mio / Danny Boy” e “Terra di confine” di Ivan Cobbe. Quindi toccherà al coro Valdossola con le Voci del Cistella (maestro Luca Allegranza) con “Gran Dio del cielo” e “Il persighino”. In chiusura, il Coro Alpino Ana Domodossola (maestro Enzo Sartori) proporrà “Joska la rossa” e "Monte Pasubio”. Il gran finale vedrà tutti i cori insieme su “Fratelli d’Italia”, a suggellare una serata pensata per unire voci e intenti.

Oltre alla musica, “Le vibrazioni del cuore” offrirà momenti di animazione e tradizione popolare con la partecipazione del Gruppo Folk Città di Domodossola, del Comitato Carnevale Villadossola e del Gruppo Folk Antronese.

L’ingresso è a offerta libera. È possibile prenotare il proprio posto online tramite la piattaforma EventBrite.