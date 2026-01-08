Ancora un fine settimana di disagi per chi viaggia in treno tra Domodossola e Milano. Trenord comunica infatti che, tra il 9 e l’11 gennaio, sono previsti nuovi lavori di potenziamento infrastrutturale presso la stazione di Gallarate, già previsti da Rai, che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni su diverse linee, compresa la Domodossola/Arona-Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale.

Secondo quanto comunicato da Trenord, i treni “Re” Milano - Domodossola circoleranno tra Milano Centrale e Busto Arsizio e con modifiche di numerazione nella tratta tra Sesto Calende e Domodossola. I treni “R” Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale - Arona/Domodossola, invece, circoleranno tra Somma Lombardo e Arona/Domodossola.

Inoltre, dalle 17.00 di domenica 11 gennaio i lavori interesseranno anche la stazione di Busto Arsizio, ulteriori variazioni. Trenord sta predisponendo un servizio di autobus sostitutivi nelle tratte interrotte.