 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 08 gennaio 2026, 18:00

Ancora un fine settimana di disagi per chi viaggia in treno tra Domodossola e Milano

Variazioni alla circolazione sono previste dal 9 all'11 gennaio per lavori alla stazione di Gallarate

Ancora un fine settimana di disagi per chi viaggia in treno tra Domodossola e Milano

Ancora un fine settimana di disagi per chi viaggia in treno tra Domodossola e Milano. Trenord comunica infatti che, tra il 9 e l’11 gennaio, sono previsti nuovi lavori di potenziamento infrastrutturale presso la stazione di Gallarate, già previsti da Rai, che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni su diverse linee, compresa la Domodossola/Arona-Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale.

Secondo quanto comunicato da Trenord, i treni “Re” Milano - Domodossola circoleranno tra Milano Centrale e Busto Arsizio e con modifiche di numerazione nella tratta tra Sesto Calende e Domodossola. I treni “R” Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale - Arona/Domodossola, invece, circoleranno tra Somma Lombardo e Arona/Domodossola.

Inoltre, dalle 17.00 di domenica 11 gennaio i lavori interesseranno anche la stazione di Busto Arsizio, ulteriori variazioni. Trenord sta predisponendo un servizio di autobus sostitutivi nelle tratte interrotte.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore