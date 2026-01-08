Borghi in Senato: "Serve un cambio di passo sulla viabilità del Vco" VIDEO

Il senatore ossolano Enrico Borghi ha portato nell’aula del Senato un’interrogazione relativa al tema della viabilità e degli investimenti per la manutenzione delle strade provinciali. Nel suo intervento, il senatore ha fatto “particolare riferimento al caso del Verbano Cusio Ossola dove - spiega - Anas non sta dando seguito agli investimenti i cui fondi vennero stanziati duranti i governi di centrosinistra, dove non c’è pianificazione per le strade delle vallate rientrate nella competenza dello Stato”.

Sottolinea Borghi: “Anas non sta svolgendo in alcun modo un’attività di pianificazione e intervento. Tutte le opere a suo tempo finanziate dai governi di centrosinistra sulle strade provinciali rischiano di essere abbandonate a se stesse. Queste opere non partono, c’è preoccupazione nei territori e nei lavoratori, ma non c’è nessuna pianificazione, non si sa nulla degli interventi che verranno realizzati. La strada statale 33 del Sempione, che dovrebbe collegare l’Italia alla Svizzera: all’ingresso del nostro Paese abbiamo un cantiere esistente dal 2012 che non viene in alcun modo ripreso dalla nostra azienda nazionale delle strade. È un florilegio di opere incompiute, restringimenti, cambi di carreggiata e abbandoni da parte di Anas. Serve un cambio di passo, e non centralismo improduttivo”.giata e abbandoni da parte di Anas. Serve un cambio di passo, e non centralismo improduttivo”.