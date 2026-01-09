Scuole di Trontano: domani open day per infanzia e primaria

La direzione didattica di 2° circolo di Domodossola organizza per domani l'open day della scuola dell'infanzia e primaria di Trontano dalle 9.30 alle 11.30. La scuola primaria di Trontano è costituita da una pluriclasse e da una classe singola; funziona a 27 ore con due rientri pomeridiani quella dell'infanzia è costituita da un'unica sezione omogenea.

Si trovano entrambe nello stesso edificio nella piazza della chiesa e questo permette momenti di continuità in varie occasioni sono inoltre dotate di tanti spazi all'aperto parco giochi, campo sportivo, campetto sintetico e orto didattico.