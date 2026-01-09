Doppio sciopero Trenord: possibili disagi

Subito dopo le feste, i pendolari di Novara e del Verbano Cusio Ossola dovranno fare i conti con un doppio sciopero dei treni. Due le agitazioni previste: la prima è stata proclamata a livello nazionale per il 10 gennaio dai sindacati Cub Trasporti e Sgb in seguito all'omicidio di un capotreno avvenuto lo scorso 5 gennaio nei pressi della stazione di Bologna. Il secondo scioperò riguarda invece la giornata di lunedì 12 gennaio ed è stato proclamato dal sindacato Orsa Ferrovie.

Lo sciopero di Cub e Sgb partirà alle 21.00 di questa sera, 9 gennaio, fino alle 21.00 di sabato 10 gennaio. Il secondo, invece, partirà alle 3.00 del 12 gennaio fino alle 2.00 del giorno successivo. In entrambi i casi resteranno comunque operativi i convogli nelle fasce orarie di garanzia, cioè dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

Il servizio più colpito sarà quello regionale e suburbano, comprese le principali linee come Domodossola-Milano, Novara-Saronno-Milano e l’S6 Novara-Milano-Treviglio, oltre ai collegamenti aeroportuali (esclusa la lunga percorrenza). Durante lo sciopero alcuni treni potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni, rendendo necessaria una maggiore attenzione nella programmazione dei viaggi.