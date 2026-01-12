Alla guida senza patente e rifiuta alcoltest: 23enne denunciato

Durante lo scorso fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno intensificato i controlli su strada e nei locali pubblici, con l’obiettivo di prevenire comportamenti a rischio legati alla guida in stato di ebbrezza e all’uso di sostanze stupefacenti.



Un 23enne residente in Ossola è stato controllato a Verbania e denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo, per essersi rifiutato di sottoporsi al controllo alcoolimetrico e, da un controllo approfondito in banca dati, risultava anche non possessore di patente di guida.