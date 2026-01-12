Canton Ticino: ecco le località interessate dai controlli radar contro l’eccesso di velocità

La Polizia cantonale e le polizie comunali, nell’ambito delle attività di prevenzione per la sicurezza stradale, ricordano che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o persino fatali. Per questo motivo rinnovano l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada. In tale contesto, con l’obiettivo di prevenire incidenti, nel corso della settimana 3, da lunedì 12 gennaio a domenica 18 gennaio 2026, saranno effettuati controlli della velocità, sia mobili sia semi-stazionari, nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Nel Distretto di Bellinzona, i controlli saranno effettuati dalle polizie comunali nei Comuni di Arbedo, Bellinzona, Cadenazzo, Claro, Giubiasco e Preonzo.

Nel Distretto di Leventina, le polizie comunali opereranno nel Comune di Giornico.

Nel Distretto di Locarno, la Polizia cantonale sarà attiva a Porto Ronco, mentre le polizie comunali svolgeranno controlli ad Ascona, Golino, Gordola, Minusio e Riazzino.

Nel Distretto di Vallemaggia, la Polizia cantonale effettuerà controlli nel Comune di Gordevio.

Nel Distretto di Lugano, la Polizia cantonale sarà presente a Bioggio, Cureglia, Manno, Paradiso, Roncaccio, Taverne e Vezia. Le polizie comunali opereranno invece nei Comuni di Agno, Gravesano, Manno, Massagno e Savosa.

Nel Distretto di Mendrisio, i controlli mobili delle polizie comunali interesseranno i Comuni di Chiasso e Stabio.

Nel Distretto di Blenio, le polizie comunali effettueranno controlli nel Comune di Dongio.

Nel Distretto di Riviera, i controlli delle polizie comunali avranno luogo nel Comune di Prosito.

Controlli della velocità semi-stazionari

I controlli semi-stazionari saranno effettuati nelle località di Dirinella e Grancia.

Da questa lista sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale come da parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Si evidenzia pure che viene comunque data alla sola Polizia cantonale la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati possono non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.