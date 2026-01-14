Nuova fiscalità del terzo settore: un incontro informativo per le associazioni del Piemonte

CSVnet Piemonte e Forum Terzo Settore Piemonte, in collaborazione con Fondazione Terzjus, con il sostegno di Cps – Culture, Politica e Società, e nella cornice di Politèia – Accademia di Politica del Terzo Settore, organizzano la conferenza “La nuova fiscalità degli Ets. Cosa cambia dal 1° gennaio 2026?”, dedicata alle principali novità fiscali introdotte dall’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore. L'evento, gratuito, si svolgerà lunedì 19 gennaio, dalle 17.00 alle 19.00, presso il Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino, ma sarà possibile partecipare anche in diretta streaming.

Durante l’incontro verranno presentati i cambiamenti che interesseranno un’ampia platea di enti non profit, con particolare attenzione alla distinzione tra attività di interesse generale non commerciali e commerciali, alle novità per le associazioni non iscritte al Runts e a quelle riguardanti Odv e Aps.

“È un cambiamento importante quello introdotto per la fiscalità del terzo settore – commenta il presidente CSVnet Piemonte e vicepresidente del Cst Novara Vco Daniele Giaime – e per questo abbiamo ritenuto di dover promuovere un incontro informativo per dare tutte le informazioni ai volontari e agli Ets, avvalendoci di esperti in questi temi. Siamo chiamati, come confederazione regionale e come Csv locali, ad accompagnare le associazioni in questo passaggio, che chiaramente provoca un po' di confusione e disorientamento e rappresenta una novità nello scenario del volontariato”.

L’incontro è rivolto ad amministratori, operatori, volontari e professionisti del terzo settore e ha l’obiettivo di offrire strumenti pratici per orientarsi nei cambiamenti in arrivo.

Interverranno: Gabriele Sepio, editorialista de ‘Il Sole 24 Ore’, segretario generale di ‘Terzjus’, osservatorio per la filantropia, terzo settore e impresa sociale, già coordinatore del tavolo tecnico-fiscale per la riforma del terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; Mario Moiso, commercialista, specializzato sul terzo settore fin dagli albori della normativa, svolge inoltre attività di formazione post-universitaria in ambito terzo settore. Introducono i lavori Daniele Giaime, presidente di CSVnet Piemonte, e Gabriele Moroni, portavoce del Forum Terzo Settore Piemonte. I saluti istituzionali sono affidati a Luigi Bobba, presidente della fondazione Terzjus, e alla professoressa Valeria Cappellato dell’Università di Torino.