Macugnaga, due i consulenti incaricati per indagare sull'incidente della funivia

Saranno due i consulenti che dovranno cercare di far luce sull’incidente alla funivia di Macugnaga, incidente avvenuto lo scorso 30 dicembre, quando una cabina non ha frenato entrando nella stazione di monte finendo. Nell'urto contro le barriere una decina di persone aveva riportato lievi ferite.

La Procura di Verbania ha infatti incaricato due consulenti tecnici: un ingegnere meccanico e uno informatico. Il primo dovrà ricostruire cosa è accaduto dal punto di vista del funzionamento dell'impianto, il secondo per l'analisi della scatola nera.

L’impianto è stato messo sotto sequestro dalla Procura e sull’accaduto stanno indagando le pm Laura Carrera e Sveva De Liguoro. Al momento procede per lesioni colpose e attentato alla sicurezza dei trasporti. Il fascicolo è a carico di ignoti.

