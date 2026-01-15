"Noi, bambine ad Auschwitz": gli studenti del Vco incontrano Tatiana Bucci

In occasione della Giornata della Memoria, il teatro Il Maggiore di Verbania ospita, alle 11.00, l’incontro-testimonianza “Le sorelle Bucci raccontano: Noi, bambine ad Auschwitz”. L’incontro vedrà la partecipazione di Tatiana Bucci, sopravvissuta all’orrore di Auschwitz-Birkenau, che incontrerà gli studenti delle classi quinte delle scuole secondarie di II grado del Verbano Cusio Ossola.

Le sorelle Andra e Tatiana Bucci, italiane di origine ebraica, furono deportate ad Auschwitz all’età di quattro e sei anni. La notte del 4 aprile 1944 con il convoglio 25T arrivarono ad Auschwitz insieme alla madre Mira, alla nonna Rosa, alla zia Gisella e al piccolo cugino Sergio. Alla prima selezione, nonna Rosa fu caricata su un camion e spedita al gas. La madre Mira, con Andra e Tatiana, raggiunse Birkenau a piedi insieme a Gisella e Sergio. Quella stessa notte, i bambini furono separati dalle madri e rinchiusi nella baracca dei bambini. Da quell’inferno Gisella, la sorella Mira e le bimbe Andra e Tatiana incredibilmente riuscirono a tornare. Il piccolo Sergio, invece, non sopravvisse.

La loro testimonianza rappresenta oggi per gli studenti un’occasione preziosa e unica per incontrare la storia e comprendere in maniera autentica e profonda l’orrore della Shoah, ascoltando la voce di chi ha vissuto la tragedia della deportazione e della persecuzione.

L’incontro sarà aperto da Giandomenico Albertella, sindaco di Verbania, dalla dottoressa Concetta Noto, dirigente dell’ufficio scolastico territoriale del Verbano Cusio Ossola e dalla dottoressa Nadia Tantardini, dirigente scolastico dell’IIS “Ferrini-Franzosini” di Verbania.

Dialogherà con Tatiana Bucci il professore e giornalista Francesco Rossi.

L’incontro è organizzato dall’IIS Ferrini Franzosini con il patrocinio e la collaborazione della città di Verbania, della fondazione Centro Eventi Il Maggiore, dell’ufficio scolastico provinciale, della regione Piemonte, della provincia del Vco, dell’associazione Progetto Memoria di Roma, dall’istituto storico Fornara, del museo della Resistenza Alfredo Di Dio di Ornavasso, della Società Filosofica Italiana sezione di Verbania, dell’Anpi provinciale e della Casa della Resistenza.