Scuola | 10 gennaio 2026, 10:00

Premosello, l'asilo Rossi avrà una nuova sezione per i più piccoli

Il comune investe 72mila euro per il potenziamento dei servizi educativi rivolti a bambini dai 24 ai 36 mesi

L’amministrazione comunale di Premosello Chiovenda compie un passo significativo nel potenziamento dei servizi educativi per i più piccoli. Con una determinazione, il comune ha formalizzato l’erogazione di un contributo economico di 72.000 euro a favore dell’asilo infantile rossi, destinato alla realizzazione di una sezione primavera per bambini tra i 24 e i 36 mesi. Le risorse rientrano nella Missione 12 del bilancio comunale, dedicata alle politiche sociali e ai servizi alla persona.

La nuova sezione primavera sarà attivata all’interno della scuola materna già esistente, ampliando l’offerta educativa sul territorio e rispondendo alla crescente domanda delle famiglie con bambini sotto i tre anni.

l.b.

