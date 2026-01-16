Grave una donna investita in via Scapaccino

Una donna è stata investita a Domodossola in via Scapaccino, nei pressi dell'incrocio con via Matilde Ceretti, intorno alle 7.45. A travolgere la donna una Fiat Punto che stava procedendo verso via Binda.

La donna ha riportato gravi ferite, ma secondo i tanti testimoni presenti sul posto non avrebbe mai perso conoscenza. Sul posto è arrivato un equipaggio di un'ambulanza medicalizzata della Croce Rossa che ha stabilizzato la donna e l'ha trasportata al vicino Dea dell'ospedale San Biagio. Il traffico della prima mattina è andato in tilt, anche perchè la via dove si è verificato l'incidente è la principale arteria che porta alla maggior parte delle scuole cittadine. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale per i rilievi del caso e per deviare il traffico su altre strade.