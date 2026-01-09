A Villette il tradizionale "Pranzo degli Anziani"

In occasione della festività dell'Epifania il comune di Villette ha organizzato il pranzo per gli anziani, una tradizione che affonda le proprie radici nella storia del paese, infatti si festeggiava già ai tempi del sindaco Giacomo Brindicci, quando ancora era attivo il Piccolo Savoiardo di Giovanna Riva. Oggi gli ospiti si ritrovano alla locanda Lo Scoiattolo e spesso non dimostrano affatto i loro 70 anni (età "minima" richiesta) ed oltre. Ad aprire la giornata la santa messa celebrata da padre Massimo Gavinelli, con la partecipazione dei bambini, i canti e le offerte accompagnate da toccanti commenti dedicati all'importanza delle persone anziane all'interno di ogni comunità.

A condividere questo importante momento di festa anche i villettesi ospiti della Rsa di Re e della Residenza Arcobaleno di Druogno. La colonna sonora della festa è stata affidata alle musiche di Giampaolo Arfacchia e la sorpresa finale è stato l'arrivo di una giovanissima ed entusiasta Befana. Il grazie dei partecipanti va a tutti coloro che, nei modi più diversi, hanno reso possibile questo bel momento di festa.