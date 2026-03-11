mercoledì 11 marzo
'A caccia di buchi neri': secondo appuntamento della rassegna 'Tra scuola e scienza'
Eventi | 11 marzo 2026, 14:00

'A caccia di buchi neri': secondo appuntamento della rassegna 'Tra scuola e scienza'

Domodossola, un viaggio ai confini dell’universo per conoscere i fenomeni più estremi con un’esperta di astrofisica

Venerdì 13 marzo alle ore 17.30, la rassegna Tra scuola e scienza 2026 propone il secondo appuntamento con una conferenza dedicata ai buchi neri e ai misteri dello spazio. La conferenza “A caccia di buchi neri” guiderà il pubblico alla scoperta degli oggetti più densi e affascinanti del cosmo, spiegando come si formano, come si studiano e quali misteri continuano a celare.

L’incontro sarà condotto da Tullia Sbarrato, astrofisica dell’Inaf, che illustrerà le ultime scoperte scientifiche e le teorie più attuali sulla formazione e il comportamento dei buchi neri. L’evento si terrà presso la Soms di Domodossola, unico incontro della rassegna ospitato direttamente nella società di mutuo soccorso, in Via Teatro 1.

