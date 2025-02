A La Cinefoto la montagna ''vista'' da Luca Fontana

Luca Fontana torna a La Cinefoto venerdì 14 febbraio, alle 21. Era già stato ospite la scorsa stagione della associazione domese per raccontare il suo modo di vivere la montagna e la natura in generale.

Ora Fontana torna per mostrare le immagini contenute in un suo recente libro e da cui emergono spunti e riflessioni su come si intende la montagna oggi, diventata un puro luogo di divertimento.

L’artista, attraverso le sue immagini, propone un approccio più personale e consapevole alla montagna e alla natura, anche recuperando lo spirito di esplorazione ormai perso.