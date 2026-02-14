Sport e inclusione: dall'Asl Vco contributi per ausili e protesi dedicate all'attività amatoriale

L’Asl Vco ha aperto un bando per l’assegnazione di contributi economici destinati all’acquisto di ausili, ortesi e protesi utili allo svolgimento di attività sportiva amatoriale da parte di persone con disabilità. L’iniziativa mira a favorire l’inclusione attraverso lo sport e a migliorare la qualità di vita dei cittadini che necessitano di supporti tecnici specifici.

Possono presentare domanda i cittadini residenti nei comuni di competenza dell’Asl Vco di età compresa tra i 10 e i 64 anni con amputazione di arto o diagnosi di paraparesi, paraplegia, tetraparesi e in possesso – o in attesa – del riconoscimento di invalidità. È inoltre necessario praticare, o essere nelle condizioni di poter praticare, attività motorie o sportive amatoriali, come certificato da un medico dello sport tramite il modello previsto dal bando. Ogni richiedente può ottenere un solo dispositivo, salvo i casi di amputazione bilaterale, per i quali è possibile richiedere più componenti protesiche.

Nel caso in cui le domande superino il budget disponibile, l’Asl predisporrà una graduatoria basata sull’Isee in corso di validità, con priorità ai richiedenti più giovani in caso di parità. Alla regione Piemonte sono stati assegnati complessivamente 394.416 euro, di cui 15.021 euro destinati all’Asl Vco.

Le domande possono essere presentate dal 12 febbraio al 16 marzo tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.aslvco.it oppure tramite raccomandata A/R indirizzata alla sede Asl di Omegna. Alla domanda devono essere allegati la certificazione del medico dello sport e l’Isee aggiornato. Il richiedente deve inoltre dichiarare la disciplina sportiva praticata, la non affiliazione a società sportive e l’assenza di altri contributi pubblici per lo stesso acquisto.

L’istruttoria si articolerà in due fasi. La prima prevede la verifica dei requisiti e la pubblicazione della graduatoria provvisoria entro il 16 aprile 2026. La seconda consiste nella valutazione clinico‑funzionale da parte di un medico specialista incaricato, che redigerà la prescrizione del dispositivo. I beneficiari dovranno poi presentare la documentazione relativa alla prescrizione, al collaudo e alla fattura entro il 16 giugno. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione entro il 12 agosto.

L’avviso completo è disponibile sul sito istituzionale dell’Asl Vco, nella sezione dedicata agli “Altri avvisi”. Per informazioni è possibile scrivere a distretto.vco@aslvco.it o telefonare al numero 0324 491644 il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30.