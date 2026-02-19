La comicità in scena a La Fabbrica: arriva "Io e Gianlu"

La comicità torna sul palco del teatro La Fabbrica di Villadossola: sabato 21 febbraio alle 21.00 va in scena “Io e Gianlu”, spettacolo che vede protagonisti i due celebri comici Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, che ormai da diverso tempo fanno coppia fissa in teatro e in televisione.

La vita spesso porta a fare incontri improbabili. Ma cosa accadrebbe se tutti gli incontri improbabili fossero in un unico spettacolo nato dall’incontro più improbabile di tutti, quello tra Marta e Gianluca? Ne verrebbe fuori un racconto fatto di provini sbagliati, speed date fra squilibrati, brainstorming distratti e guru invasati. Tra riferimenti cinematografici, musicali ed estetici, questo spettacolo potrebbe essere l’occasione per un incontro in più, forse quello della vita: se tra gli spettatori ci fossero due anime gemelle?