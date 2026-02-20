Sonorità d'Africa in scena nel nuovo concerto de "La musica in testa"

Secondo appuntamento, domenica 22 febbraio alle 21.00 all’auditorio delle scuole Floreanini di Domodossola, con la rassegna “La musica in testa”, finta quest’anno alla sua undicesima edizione. Protagonisti di questo nuovo concerto il coro 4Joy di Savigliano e il coro Iris di Domodossola, diretti dai maestri Dario Piumatti, Barbara Faustini ed Elisa Dal Corso. Al pianoforte Federica Zoppis e Gianfranco Montalto, mentre al basso e ocarina Julyo Fortunato. I due cori porteranno in scena un ricco repertorio ispirato alla musica e alle sonorità dell’Africa.