Servizio civile universale nella pubblica assistenza: dieci posti disponibili nel Vco

Sono 184 le opportunità di Servizio Civile Universale offerte da Anpas Piemonte a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, interessati a mettersi in gioco nei settori del soccorso sanitario in emergenza-urgenza 118, dell’assistenza e dell’educazione e promozione culturale.

Il Servizio Civile Universale ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno settimanale di 25 ore, con un assegno mensile di circa 520 euro. Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola, i posti disponibili sono 10: due alla Croce Verde di Gravellona Toce, uno nel Corpo Volontari del Soccorso di Omegna, due nel Corpo Volontari del Soccorso di Ornavasso, due nella Squadra Nautica di Salvamento di Verbania, tre nel Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma online del dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro le 14.00 dell’8 aprile. L’accesso alla piattaforma avviene tramite Spid, per tutti i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero.

Per accompagnare le ragazze e i ragazzi nella scelta del progetto più adatto e per supportarli negli adempimenti necessari, Anpas Piemonte ha attivato un sito web dedicato, consultabile all’indirizzo serviziocivile.anpas.piemonte.it, dove sono disponibili tutte le informazioni aggiornate.

Un’occasione concreta per entrare a far parte del sistema di volontariato organizzato delle pubbliche assistenze, contribuendo ogni giorno alla tutela della salute e al benessere delle comunità locali. Scegliere il servizio civile in Anpas significa vivere un’esperienza di un anno ad alto valore umano, civile e professionale. I giovani volontari diventano parte attiva di un percorso che li accompagna nella crescita personale, nello sviluppo di competenze trasversali e tecniche e nella costruzione di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella società. È un’esperienza che spesso rappresenta il primo vero contatto con il mondo del lavoro e con la responsabilità verso gli altri, capace di lasciare un segno duraturo nel percorso di vita di chi vi partecipa.