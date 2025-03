La compagniadellozio racconta don Giuseppe Rossi in "Tutto me stesso"

Nei giorni scorsi la parrocchia di Castiglione ha celebrato l’80° anniversario del martirio di don Giuseppe Rossi, il parroco barbaramente ucciso da una brigata fascista il 26 febbraio 1945 a Castiglione Ossola. Per l’occasione la Compagniadellozio propone per la prima volta al pubblico una nuova produzione, dal titolo “Tutto me stesso”, una lettura teatrale dedicata proprio a don Rossi, proclamato beato nel 2024.

Lo spettacolo va in scena domenica 2 marzo alle 15.00 nella chiesa di San Gottardo a Castiglione. Il testo, scritto da Matteo Minetti, è nato nell’ultimo mese e per la prima volta verrà presentato al pubblico proprio nella chiesa dove don Giuseppe Rossi passò i suoi pochi anni di ministero prima di essere ucciso. Le voci narranti sono quelle dello stesso Minetti insieme a Matteo Morigi e Siria Giraldo.

Nell’ambito del progetto “Teatro nei Borghi”, la compagniadellozio vuole raccontare le storie importanti del territorio e raccontarle sul territorio. Per questo il martirio di un giovane parroco che dà la vita per le persone che gli sono affidate è sembrato particolarmente significativo. L’idea vera e propria di uno spettacolo teatrale è nata nei dialoghi con don Fabrizio Cammelli, molto attento all’aspetto culturale oltre che alla pastorale delle sue parrocchie della Valle Anzasca e verrà presentato semplicemente come un testo, in lettura.

Il progetto Teatro nei Borghi è sostenuto da Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo e gode della collaborazione di varie realtà che si legano ai diversi eventi: la parrocchia di Castiglione Ossola, la Pro Loco di Domodossola, la parrocchia e l’oratorio di Domodossola, il comune di Varzo, l’Ecomuseo di Malesco e la Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco.