Promozione, l’Ornavassese proverà a fermare la corsa del Cossato

La prossima giornata del campionato di Promozione si preannuncia ricca di spunti interessanti, con diverse squadre alla ricerca di punti preziosi per la classifica.

La Juve Domo arriva alla sfida contro Union Novara con l’obiettivo di rialzarsi dopo la sconfitta subita nell’ultimo turno contro la Fulgor Chiavazzese. I granata hanno rallentato nelle ultime giornate (solo 4 punti nelle ultime 4 partite), e vogliono riprendere la corsa per difendere almeno il piazzamento playoff. I ragazzi di mister Nino dovranno affrontare una Union Novara che vuole restare fuori dalla zona playout, e gasata dalla vittoria nel recupero infrasettimanale contro la Virtus Vercelli. All'andata finì 1-0 per i novaresi.

L’Omegna sarà impegnata domenica in una importante sfida salvezza. I rossoneri, che sono reduci da tre pareggi, con molti rimpianti, e non vincono da otto partite, affronteranno il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella in una sfida che si preannuncia delicata, visto che i biellesi sono appena sopra in classifica e a loro volta reduci da un pareggio contro l'Ornavassese. La gara di andata vide l’Omegna vincere 2-1, un risultato che bisognerà cercare di ripetere per coltivare i sogni salvezza.

Il Feriolo è terzultimo e ha un grande bisogno di punti per provare a risalire la classifica. I gialloblù stanno attraversando un buon momento di forma, e sono reduci da una vittoria contro la Dufour Varallo. La trasferta in casa del Montanaro non sarà però tra le più semplici, i torinesi sono una squadra arcigna, che non regala niente a nessuno. All’andata, il Montanaro si impose di misura per 1-0.

Anche l’Ornavassese cerca punti per non perdere contatto con le dirette concorrenti, e per confermare i segnali di ripresa delle ultime settimane, ma servirà una prestazione straordinaria per fermare la corsa della capolista Città di Cossato. All’andata, gli ossolani subirono una pesante sconfitta per 5-1, un risultato che potrebbe alimentare la voglia di riscatto degli uomini di Fusè, chiamati a una vera impresa.

Le partite in programma:

Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Omegna; Cameri - Arona; Gattinara - Dufour Varallo; Montanaro - Feriolo; Orizzonti Canavese - Fulgor Chiavazzese RV; Virtus Vercelli - Ivrea; Città Di Cossato - Ornavassese; Juventus Domo - Union Novara