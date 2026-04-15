Massimiliano Nicolini a Domodossola per parlare del futuro nell’era della tecnologia

Prosegue con successo il ciclo di conferenze filosofiche “Per un nuovo umanesimo. Esperienze dell’umano: dal Medioevo al Post Moderno”, promosso da Fondazione Paola Angela Ruminelli e Associazione Culturale Mario Ruminelli. Venerdì 17 aprile, nell’ex Cappella Mellerio di Domodossola, alle ore 18, il ricercatore e divulgatore scientifico Massimiliano Nicolini sarà protagonista del penultimo incontro dal titolo “Il coraggio di scegliere il futuro nell’era della tecnologia”.

La conferenza propone una riflessione sul ruolo della tecnologia nella vita quotidiana dei giovani. La rivoluzione digitale non trasforma solo ciò che facciamo, ma anche il modo in cui pensiamo e definiamo noi stessi. L’incontro sottolinea l’importanza di un’educazione che accompagni le nuove generazioni a sviluppare responsabilità morale e consapevolezza, evitando che la tecnologia diventi una corsa senza meta.

Massimiliano Nicolini è ricercatore e divulgatore scientifico, esperto in realtà immersiva, intelligenza artificiale e bioinformatica. Primo Componente italiano del Metaverse Standards Forum, ha sviluppato applicazioni immersive in sanità, educazione e marketing Web3, ed è autore di protocolli innovativi utilizzati in ambito forense. Candidato al Premio Nobel per la fisica, è riconosciuto a livello internazionale.

Il ciclo si chiuderà venerdì 22 maggio con la conferenza “La caduta dei bastioni. Collasso dei valori, lotta politica, crisi civile” del professor Paolo De Lucia. L’ingresso alla conferenza con Massimiliano Nicolini è libero fino a esaurimento posti.