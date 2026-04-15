“L’Oculista risponde”: nuovo incontro informativo sulla salute visiva

Domenica 19 aprile, dalle 15.30 alle 19.00, lo Spazio Contemporaneo della Società Operaia di Domodossola ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo “Conoscenza è salute”, dal titolo “L’Oculista risponde”. L’incontro, a ingresso libero, sarà condotto dal prof. Dott. Mario Fagiano, responsabile della divisione oculistica della Clinica R. Garofalo di Gravellona Toce e direttore del centro di chirurgia della cataratta della Clinica Eremo di Miazzina.

L’iniziativa offre ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi direttamente con uno specialista sulle principali malattie e problematiche legate alla salute visiva. Sarà possibile chiarire dubbi, ricevere consigli pratici e approfondire tematiche spesso trascurate, in un contesto informale e accessibile a tutti.

L’appuntamento è realizzato grazie al sostegno della Farmacia di Mocogna, Farmacia Ossolana e Antica Farmacia del Borgo.