"Sogni di Zenzero": quando il cibo diventa dialogo tra culture

Domenica 26 aprile al Circolo Arci di Fomarco è in programma un evento sul cibo, inteso come linguaggio universale per esprimere dialogo culturale. Il circolo, in collaborazione con lo Spazio di Lettura Associazione LiberaMente e con il patrocinio del comune di Pieve Vergonte, organizza alle 10.00 la presentazione del libro "Sogni di zenzero” edito da Slow Food, scritto dalla ristoratrice senegalese Mareme Cisse e dalla giornalista e scrittrice siciliana Lidia Tilotta. “Sogni di Zenzero” è il racconto intimo e potente della vita di Mareme Cisse, un viaggio di coraggio e tenacia che l’ha portata dal Senegal a stabilirsi in Italia, dove ha aperto un suo ristorante, ad Agrigento. Attraverso le sue parole, il cibo diventa un linguaggio universale per esprimere identità, cura e dialogo culturale.

Il volume alterna la narrazione autobiografica, ricca di sfide e riscatto, con le ricette di Mareme, che sapientemente fondono i sapori intensi dell’Africa Occidentale con le eccellenze delle materie prime siciliane, creando una vera e propria cucina migrante.

La professoressa Giovanna Nilo dialogherà con la giornalista Lidia Tilotta, per raccontare l'avventura di Mareme Cisse. Successivamente, si alterneranno alcuni interventi sull’importanza del cibo e della cultura come elementi di aggregazione per le piccole comunità e le associazioni. Interverranno Salvo Lipari, copresidente nazionale Arci, Giancarlo Pizzardi, presidente del Comitato Arci Verbania, Mirella Gentili, fiduciaria della Condotta Slow Food Valle Ossola, Gianluca Oberoffer, presidente del Circolo Arci di Fomarco.

A seguire pranzo in compagnia al costo di 23 euro. Prenotazioni per il pranzo presso il Circolo Arcidi Fomarco o al numero 379 17 20 203 entro sabato 25 aprile.