"Bentornati rondoni, protagonisti del cielo": a Domodossola un incontro per conoscere e proteggere i migratori

Rondini e rondoni tornano a solcare i cieli con l’arrivo della primavera e Domodossola dedica loro un appuntamento speciale. Giovedì 16 aprile alle 17.30, nella suggestiva cornice della Cappella Mellerio, si terrà l’incontro “Bentornati rondoni protagonisti del cielo”, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Domodossola con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e appassionati sul valore della fauna migratoria e sul ruolo che questi uccelli hanno nel delicato equilibrio ambientale. Ospite dell’incontro sarà Mino Manica, dottore in scienze della natura, presidente del Gruppo Insubrico di Ornitologia, fotografo e ricercatore, da anni impegnato nello studio e nella divulgazione del mondo degli uccelli.

L’appuntamento si inserisce in un percorso che la Pro Loco ha scelto di dedicare, nei primi mesi dell’anno, alla cura e all’osservazione della biodiversità locale. “È un interessante appuntamento proposto dalla Pro Loco - spiega la presidente Vanda Cecchetti - che vuole dedicare i primi interventi dell’anno alla cura e all’osservazione della fauna locale e migratoria, tanto rilevante sul delicato equilibrio del nostro ambiente”.

"La presenza di rondini e rondoni - sottolinea Cecchetti - non è soltanto un’immagine poetica legata alla bella stagione, ma rappresenta un indicatore importante dello stato di salute dell’ambiente. In particolare la presenza di rondini e rondoni va osservata con interesse perché segnale di benessere e presidio per la salute di uomini e vegetazione”.

Negli ultimi anni, però, la popolazione di questi uccelli migratori ha subito un calo significativo. Le cause sono diverse e spesso legate ai cambiamenti che l’uomo imprime al territorio: “La popolazione di questi uccelli migratori - spiega la presidente - è diminuita negli anni. Clima ed interventi urbanistici rendono più difficile il loro insediamento”.

A destare particolare preoccupazione sono soprattutto i rondoni, specie che non costruisce veri e propri nidi ma sfrutta cavità e fessure negli edifici: “In particolare i rondoni, che non costruiscono il nido, ma nidificano nelle buche pontaie, negli anfratti, tra i tetti a causa delle molte ristrutturazioni non trovano più alloggio. Proprio per contrastare questa situazione, la Pro Loco ha deciso di intervenire concretamente: “Per questo abbiamo deciso di sistemare nidi artificiali nelle aree frequentate e vogliamo prestare attenzione al campanile della Collegiata che ospita molti rondoni”.

L’incontro di giovedì sarà dunque un’occasione per conoscere più da vicino questi straordinari volatori, approfondirne abitudini e comportamenti e comprendere come ciascuno possa contribuire alla loro tutela. A loro sarà dedicato l’intervento di Mino Manica, esperto ornitologo.

Il percorso ambientale promosso dalla Pro Loco non si fermerà qui: “L’impegno della Pro Loco nella riscoperta e cura dei tesori del nostro ambiente continuerà a giugno, mese del solstizio, con nuovi appuntamenti - conclude Vanda Cecchetti - il nostro programma punta a valorizzare la natura del territorio ossolano e a costruire una maggiore consapevolezza sul patrimonio che lo circonda, anche guardando in alto, verso il cielo".