I film in programma al Cinema Corso dal 5 al 9 marzo

Questa settimana lasciati conquistare dalla commedia romantica Un Bel Giorno e preparati a rispondere alla chiamata con l’attesissimo Scream 7. Due storie diverse, un’unica esperienza da vivere: il cinema.

UN BEL GIORNO

Tommaso (Fabio De Luigi) è un padre vedovo che ha sempre messo le sue quattro figlie al primo posto. Quando decide di concedersi una nuova possibilità, incontra Lara (Virginia Raffaele): brillante, indipendente… e con un segreto molto simile al suo. Tra equivoci, figli adolescenti e vite complicate, nasce una storia tenera e divertente che dimostra come l’amore possa arrivare quando meno te lo aspetti… e cambiare tutto.

Proiezioni

Gio. 5 marzo – 17.30 – 20.30

Ven. 6 marzo – 15.30 – 20.30

Sab. 7 marzo – 17.30 – 20.30

Dom. 8 marzo – 15.30 – 17.30

Lun. 9 marzo – 17.30 – 20.30



SCREAM 7

La leggenda continua.

Una nuova serie di omicidi riporta il terrore… e Ghostface colpisce ancora. A 30 anni dal primo iconico capitolo, la saga torna con un episodio carico di tensione, colpi di scena e omaggi che faranno battere il cuore ai fan. Neve Campbell riprende il ruolo di Sidney Prescott, pronta ad affrontare ancora una volta l’incubo che pensava di essersi lasciata alle spalle. Vecchie conoscenze, nuovi volti e un mistero tutto da svelare: chi si cela dietro la maschera questa volta? Il telefono sta squillando… risponderai?

Proiezioni:

Ven. 6 marzo – 17.30

Sab. 7 marzo – 15.30

Dom. 8 marzo – 20.30