10 marzo 2026, 08:40

Rassegna "Terre Alte", il racconto della spedizione ossolana sull'Himalaya

Il 14 marzo all'Ossola Outdoor Center un incontro con gli alpinisti Claudio Balzano, Marco Olzeri, Grazia Rametti e Claudio Ruga

Nuovo appuntamento, sabato 14 marzo alle 17.30 all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, con la rassegna “Terre Alte” promossa in collaborazione con il periodico di cultura alpina “Il Rosa” e che vede protagonisti donne e uomini che sono protagonisti del vivere in montagna in anni di grandi cambiamenti climatici e sociali.

Per il primo appuntamento dell’anno, gli ospiti sono gli alpinisti ossolani che lo scorso autunno hanno realizzato la salita del Lobuche East Peak in Himalaya, e che racconteranno la propria esperienza con la proiezione di un video. La spedizione ossolana era composta dagli alpinisti Claudio Balzano di Ornavasso, Marco Olzeri di Crevoladossola, Grazia Rametti di Antrona e Claudio Ruga di Villadossola (alla sua quarta esperienza himalayana).

La montagna, in Nepal nella regione dell’Everest, richiede un lungo avvicinamento sul ghiacciaio del Khumbu e un impegnativo pendio nevoso sommitale che le informative alpinistiche definiscono “strenuous climbing peak”. È una montagna relegata in area remota, tanto che è stata salita la prima volta solo nel 1984.

