Rassegna "Terre Alte", il racconto della spedizione ossolana sull'Himalaya

Nuovo appuntamento, sabato 14 marzo alle 17.30 all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, con la rassegna “Terre Alte” promossa in collaborazione con il periodico di cultura alpina “Il Rosa” e che vede protagonisti donne e uomini che sono protagonisti del vivere in montagna in anni di grandi cambiamenti climatici e sociali.

Per il primo appuntamento dell’anno, gli ospiti sono gli alpinisti ossolani che lo scorso autunno hanno realizzato la salita del Lobuche East Peak in Himalaya, e che racconteranno la propria esperienza con la proiezione di un video. La spedizione ossolana era composta dagli alpinisti Claudio Balzano di Ornavasso, Marco Olzeri di Crevoladossola, Grazia Rametti di Antrona e Claudio Ruga di Villadossola (alla sua quarta esperienza himalayana).

La montagna, in Nepal nella regione dell’Everest, richiede un lungo avvicinamento sul ghiacciaio del Khumbu e un impegnativo pendio nevoso sommitale che le informative alpinistiche definiscono “strenuous climbing peak”. È una montagna relegata in area remota, tanto che è stata salita la prima volta solo nel 1984.