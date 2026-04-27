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Sport | 27 aprile 2026, 16:35

Ciclismo, Ponti e Basalini nei primi dieci classificati nell'alessandrino

Bene i due allievi del Pedale Ossolano, poi 12° Vittorio Lafata, 13° Gioele Loggia 16° Alessandro Cheula

Ciclismo, Ponti e Basalini nei primi dieci classificati nell'alessandrino

Un quinto e un ottavo posto per il Pedale Ossolano al Memorial Claudia svoltosi a Strevi in provincia di Alessandria. La formazione ossolana ha piazzato i due allievi tra i primi dieci nella gara vinta da Manuele Solenne del Madonna di Campagna. Sessantadue chilometri corsi alla media di 38,482 km/h. Gabriele Ponti è giunto quinto col gruppetto degli inseguitori a 1’35’’ ed Edoardo Basalini ottavo a 2’10’’ . Poi da segnalare 12°  Vittorio Lafata, 13° Gioele Loggia 16° Alessandro Cheula.

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