Alla vigilia dell'estate pronto il programma di Musica in quota

Si avvicina la stagione di Musica in quota e l’associazione che organizza i concerti sulle montagne del Vco ha indetto per giovedì 30 aprile l’assemblea dei soci. L’assemblea si terrà nella sede dell’associazione in Via Comoli 63 a Omegna alle 18. In programma l’approvazione del bilancio economico per l’esercizio 2025, la presentazione del programma 2026, l’approvazione del bilancio preventivo 2026.
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