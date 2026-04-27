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Associazioni | 27 aprile 2026, 14:05

Alla vigilia dell'estate pronto il programma di Musica in quota

L'associazione terrà l'assemblea il 30 aprile nella sede di Omegna

Alla vigilia dell'estate pronto il programma di Musica in quota

Si avvicina la stagione di Musica in quota e l’associazione che organizza i concerti sulle montagne del Vco ha indetto per giovedì 30 aprile l’assemblea dei soci. L’assemblea si terrà nella sede dell’associazione in Via Comoli 63 a Omegna alle 18. In programma l’approvazione del bilancio economico per l’esercizio 2025, la presentazione del programma 2026, l’approvazione del bilancio preventivo 2026.

Redazione

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