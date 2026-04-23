Auser Domodossola in assemblea

Martedi 28 aprile alle 15.00 nella sala del Collegio Rosmini a lato del teatro si svolgerà l'assemblea annuale dell'Auser di Domodossola. All'ordine del giorno ci sarà il bilancio del 2025 la relazione della presidente Caterina Festa sulle attività svolte e su quelle future.

Tra i servizi principali offerti c'è quello dell'accompagnamento di anziani e persone fragili presso strutture sanitarie per visite mediche, terapie o per altre esigenze. Nel 2025 l'Auser ha svolto 3.167 servizi per un totale di 162.927 chilometri percorsi; spesso i servizi vengono svolti anche fuori provincia a Novara, Milano, Torino nelle strutture pubbliche in ambulatori privati specialistici.

“Le ore impiegate dai volontari sono state 12.865 – spiega la presidente Caterina Festa - mentre i volontari attivi sono 35 e 7 i mezzi utilizzati. Gli iscritti all'associazione nel 2025 sono stati 637, di cui 433 donne e 204 uomini”. Il tesseramento all'associazione per il 2026 resterà aperto fino a settembre. L'Auser promozione sociale organizza diverse altre attività come ginnastica, camminate, ballo, soggiorni al mare, in montagna alle terme. La tessera costa 20 euro e comprende la copertura assicurativa.