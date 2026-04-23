giovedì 23 aprile
Auser Domodossola in assemblea
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Associazioni | 23 aprile 2026, 09:36

Auser Domodossola in assemblea

Durante l'incontro del 28 aprile sarà discusso il bilancio delle attività del 2025

Auser Domodossola in assemblea

Martedi 28 aprile alle 15.00 nella sala del Collegio Rosmini a lato del teatro si svolgerà l'assemblea annuale dell'Auser di Domodossola. All'ordine del giorno ci sarà il bilancio del  2025 la relazione della presidente Caterina Festa sulle attività svolte e su quelle future.

Tra i servizi principali offerti c'è quello dell'accompagnamento di anziani e persone fragili presso strutture sanitarie per visite mediche, terapie o per altre esigenze. Nel 2025 l'Auser ha svolto 3.167 servizi per un totale di 162.927 chilometri percorsi; spesso i servizi vengono svolti anche fuori provincia a Novara, Milano, Torino nelle strutture pubbliche in ambulatori privati  specialistici.

“Le ore impiegate dai volontari sono state 12.865 – spiega la presidente Caterina Festa - mentre i volontari attivi sono 35 e 7 i mezzi utilizzati. Gli iscritti all'associazione nel 2025 sono stati 637, di cui 433 donne e 204 uomini”. Il  tesseramento all'associazione per il 2026 resterà aperto fino a settembre. L'Auser promozione sociale organizza diverse altre attività come ginnastica, camminate,  ballo, soggiorni al mare, in montagna alle terme. La tessera costa 20 euro e comprende la copertura assicurativa.

Mary Borri

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