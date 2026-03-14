2mila8 Volley, Domodossola ospita le final four dell'under 14 feminile

Un anno fin qui positivo per l'under 14 femminile del 2mila8 Volley di Domodossola, che dopo aver partecipato al campionato regionale di eccellenza, ha centrato, per il terzo anno consecutivo, le final four del Comitato Ticino Sesia Tanaro, che assegnerà il titolo territoriale. Oltre alla soddisfazione di essere tra le migliori quattro squadre del comitato su 29 complessive, le domesi hanno raggiunto la qualificazione alla fase regionale che si svolgerà a partire dall'ultimo fine settimana di marzo. Ulteriore motivo di orgoglio è l'attribuzione dell'organizzazione delle final four under 14 alla società 2mila8 Volley che ospiterà quindi a Domodossola questo importante evento sportivo.

Le final four si terranno domenica 15 marzo con il seguente programma: alle 10.30 le due semifinali. Nella prima il 2mila8 Volley sfiderà Igor Volley nella palestra del Pala Raccagni. Nella seconda semifinale invece le due sfidanti saranno Arona Volley 72 e Gulliver Novi Ligure che si affronteranno presso la palestra dell’istituto Marconi Galletti Einaudi. Alle 15.00 finale 3°/4° posto presso la palestra Marconi Galletti Einaudi, mentre la finale 1°/2° posto si terrà alle 15.30 presso la palestra del Palaraccagni.