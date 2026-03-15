Tre cavallerizze di Ornavasso premiate dal Coni a Roma

Tre giovani cavallerizze di Ornavasso sono state premiate lo scorso 27 febbraio nel salone d'onore del Coni al Foro Italico a Roma per le prestazioni sportive ippiche nel mountain trail, specialità che prevede di seguire un percorso accidentato che richiede una grande padronanza del cavallo.

Le tre ragazze, allenate nel maneggio Acero Rosso Ranch di Premosello Chiovenda avevano partecipato alle gare per il campionato 2025 di mountain trail posizionandosi, per alcune categorie, nei primi tre posti nelle prove regionali piemontesi. Queste posizioni le hanno portate a partecipare alle finali del campionato italiano 2025 di mountain trail (imtha & fitetrec-ante) che hanno avuto luogo presso il centro ippico di equitazione al Palasturla di Manerbio (BS) dal 18 al 23 novembre 2025, arrivando tutte e tre sul podio e vincendo il campionato nazionale nelle rispettive categorie.

Le tre campionesse di Ornavasso, premiate con altre provenienti da diverse regioni d’Italia, sono Miriam Balzano (16 anni) nella "novice level 2", Aliki Valeria Rizzo (15 anni) nella "novice in hand " e Sofia Mosini (12 anni) nella "novice youth 8-12". Accompagnate dai genitori, hanno ricevuto il meritato riconoscimento per l’eccellente prestazione sportiva in una disciplina impegnativa e poco praticata.