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Viabilità e trasporti | 15 marzo 2026, 17:48

Riaprono la statale della Val Vigezzo e la SS33 del Sempione

Anas ripristina la circolazione a Trontano e a Iselle dopo le criticità legate al maltempo. Resta chiusa la statale 659 in Val Formazza

Riaprono la statale della Val Vigezzo e la SS33 del Sempione

È tornata percorribile la strada statale 337 “della Val Vigezzo”, nel tratto compreso tra il chilometro 19 e il chilometro 29,680, nel territorio comunale di Trontano. Riaperta anche la strada statale 33 “del Sempione”, tra il chilometro 141 e il chilometro 144,430, in località Iselle, punto strategico per i collegamenti verso il confine.

La situazione della viabilità nella zona sta quindi gradualmente tornando alla normalità dopo i disagi causati dalle abbondanti nevicate e dal maltempo delle ultime ore. Al momento permane invece la chiusura della strada statale 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza”, in località Roccette, nel territorio comunale di Formazza, dove restano in corso le verifiche e gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Redazione

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