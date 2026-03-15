Valle Vigezzo imbiancata da mezzo metro di neve FOTO

Le previsioni meteo erano state chiare: “nevicate abbondanti”. Forse però non ci si aspettava davvero oltre mezzo metro di neve fresca. La Valle Vigezzo questa mattina si è risvegliata sotto una coltre bianca che ha trasformato il paesaggio in una vera cartolina invernale, portando però con sé anche diversi disagi.

Fin dalle prime ore del mattino i mezzi spalaneve sono entrati in azione, ripulendo le arterie principali della viabilità. Durante tutta la giornata le operazioni sono proseguite senza sosta, ma la quantità di neve caduta è davvero notevole e in molte zone il lavoro è ancora lungo.

Non sono mancati i problemi: auto sepolte nei parcheggi, strade ancora molto strette – soprattutto nella viabilità secondaria – e difficoltà negli spostamenti.

A spalare non sono stati solo i residenti. Anche molti turisti presenti in valle, che nel pomeriggio avrebbero dovuto fare ritorno a casa, si sono rimboccati le maniche per liberare auto e accessi.

Le previsioni per domani annunciano il ritorno del sole, ma la realtà di oggi è diversa: la neve da rimuovere è ancora tanta.

Una cartolina invernale da fiaba, dunque, che attende il suo lieto fine. La primavera è ormai alle porte, pronta ad affacciarsi, ma per ora in Valle Vigezzo sembra di essere tornati nel pieno dell’inverno.