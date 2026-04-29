Festa di San Gottardo: tradizione, fede e convivialità a Finero

Finero si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti dell’anno con la Festa di San Gottardo, un appuntamento che unisce tradizione religiosa e occasioni di socialità per tutta la comunità. Il programma si sviluppa su più giorni, dal 30 aprile al 3 maggio, offrendo un equilibrio tra spiritualità e intrattenimento.

Le celebrazioni religiose aprono domani, giovedì 30 aprile, alle ore 20.30 con il Santo Rosario e la Benedizione Eucaristica, seguite venerdì 1° maggio dalla Coroncina della Divina Misericordia. Sabato 2 maggio sarà dedicato all’Adorazione Eucaristica, mentre il momento più atteso arriverà domenica 3 maggio alle ore 15.30 con la Santa Messa solenne e la tradizionale processione per le vie del paese, accompagnata dalla statua del Santo Patrono.

Accanto agli appuntamenti religiosi, non mancano le iniziative ricreative. Sabato 2 maggio, a partire dalle ore 21.00, spazio alla musica con una serata danzante animata dal duo Arcobaleno, seguita con Dj Andy dalla mezzanotte, il tutto a ingresso libero. Domenica 3 maggio, alle ore 12.00, la festa continua con il pranzo in compagnia: un momento conviviale con piatti della tradizione come polenta, grigliata e gnocchi.