Canton Ticino: le località sottoposte a controlli radar della velocità

La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, richiama l’attenzione degli automobilisti sull’importanza della sicurezza stradale, sottolineando come l’eccesso di velocità rappresenti una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o mortali. Si rinnova quindi l’invito a rispettare i limiti di velocità, per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. In quest’ottica, al fine di prevenire incidenti, nel corso della settimana 17 (dal 20 al 26 aprile 2026) verranno effettuati controlli della velocità, sia mobili sia semi-stazionari, nelle seguenti località.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale: Gudo, Lumino

Polizie comunali: Claro, Bellinzona, Sementina, Cadenazzo

Distretto di Locarno

Polizie comunali: Tegna, Minusio, Magadino, Lavertezzo Piano, Losone, Tenero, Ascona, Porto Ronco

Distretto di Vallemaggia

Polizie comunali: Ronchini, Cevio

Distretto di Lugano

Polizia cantonale: Rivera, Roncaccio, Serocca d’Agno, Cantonetto, Caslano

Polizie comunali: Lugano, Viganello, Pregassona, Origlio, Davesco Soragno, Pazzallo, Savosa, Burò, Montagnola, Paradiso, Tesserete, Comano, Bidogno, Agno, Bioggio

Distretto di Mendrisio

Polizie comunali: Chiasso, Rancate, Stabio, San Pietro, Genestrerio

Controlli della velocità semi-stazionari

Biasca, Bellinzona, Vezia

Da questo elenco restano esclusi i controlli effettuati con vetture civetta e quelli tramite pistola laser, strumenti impiegati esclusivamente per contrastare le infrazioni più gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.

La misura non riguarda inoltre i controlli sulla rete autostradale, in linea con il parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Si precisa infine che la sola Polizia cantonale mantiene la facoltà di effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati con l’obiettivo di reprimere comportamenti particolarmente pericolosi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli programmati e comunicati potrebbero non essere effettuati per esigenze operative o problemi tecnici.