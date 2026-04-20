Aperta nell'Alto Vallese la succursale del Dipartimento della Cultura

Il Canton Vallese ha inaugurato una sede distaccata del suo Dipartimento della Cultura nell'Alto Vallese, presso l'ex Istituto di Ricerca per la Storia della Regione Alpina. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Brig-Glis e la Fondazione Svizzera per il Palazzo di Stockalper.

Dal 2024, il Dipartimento della Cultura del Canton Vallese, il Comune di Brig-Glis e la Fondazione Svizzera per il Palazzo di Stockalper sono in contatto per discutere l'ampliamento dei servizi del dipartimento nell'Alto Vallese. Questo progetto conferma l'impegno del cantone nei confronti della regione, caratterizzato in particolare dalla presenza, da oltre cinquant'anni, della Mediateca Vallese a Brig. La collaborazione sarà regolata da un accordo quadriennale, con l'obiettivo di integrare pienamente le attività dell'Istituto di Ricerca per la Storia della Regione Alpina (FGA) nell'amministrazione cantonale.

Fondato nel 1990, il Forum per la Storia Alpina ha svolto un ruolo centrale nella ricerca e nella promozione della storia della regione alpina. Ha partecipato alla pubblicazione di importanti fonti storiche, ha condotto progetti di ricerca in collaborazione con università di prestigio e ha divulgato le proprie conoscenze a un vasto pubblico. Oltre alle attività di ricerca, si è occupato della gestione del museo nel Castello di Stockalper, della conservazione degli arredi storici e delle collezioni documentarie, e della promozione della divulgazione culturale. I suoi database scientifici sono riconosciuti come strumenti di riferimento standard e si distinguono per la loro natura innovativa. L'"Inventario dei rischi climatici e naturali del Vallese" illustra in particolare il potenziale delle discipline umanistiche digitali: rende accessibili i dati storici ambientali di tutto il cantone, contribuendo così a una migliore comprensione dei rischi naturali e della loro evoluzione.

Il Cantone del Vallese, tramite il suo Archivio di Stato, assumerà i compiti statutari in materia di gestione documentale e archivistica. Il Comune di Brig-Glis e la Fondazione svizzera per il Palazzo di Stockalper continueranno a svolgere un ruolo centrale nella gestione delle infrastrutture e delle collezioni, nonché nel supporto al personale esterno durante la fase di transizione.

La nuova sede distaccata rappresenta un importante primo passo per l'Archivio di Stato, avvicinandolo alla popolazione e alle autorità dell'Alto Vallese. Inoltre, consentirà all'Archivio di consolidare e sviluppare ulteriormente le collaborazioni già avviate con comuni e comunità civiche, privati ​​cittadini ed enti giuridici, nonché con i dipartimenti decentrati dell'amministrazione cantonale. Il progetto segna anche un significativo riavvicinamento istituzionale tra il Ministero della Cultura e la Fondazione Svizzera per il Palazzo di Stockalper, nonché una stretta collaborazione per quanto riguarda l'acquisizione e la valorizzazione delle collezioni dell'Archivio di Stato, riconosciute come beni culturali di importanza cantonale.