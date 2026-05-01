Crodo ospita la sesta edizione della Mostra Bovina Provinciale

Tre giorni di appuntamenti a Crodo per la sesta edizione della Mostra bovina provinciale della razza bruna e pezzata rossa, promossa dal comune e dalla Pro Loco di Crodo. La manifestazione si tiene, dal 1° al 3 maggio, nella frazione di Verampio: “Non è solo una vetrina zootecnica - spiegano gli organizzatori - ma si pone anche l'obiettivo di essere un ponte intergenerazionale: vogliamo far riscoprire ai più giovani le radici del nostro territorio e il valore del lavoro agricolo, promuovendo un approccio educativo al rispetto delle tradizioni rurali, che da sempre caratterizzano la nostra valle e la nostra storia”.

Il programma si inaugura venerdì 1° maggio alle 10.00 con l’apertura della mostra zootecnica caprina. Al termine della giornata, un appuntamento di musica dal vivo con Dedz phase e Ice Wings; a seguire dj Zaro.

Sabato 2 maggio alle 14.00 la gara amatoriale del Palo della Cuccagna a squadre (per iscrizioni contattare il numero 346 9910920) con la partecipazione straordinaria della squadra professionista de "I Ghétt di Colloro”. A seguire una nuova serata in musica con la 88Band, tributo agli 883, e dj Lorenzo Vanny.

La giornata clou è in programma domenica 3 maggio con l’inaugurazione della Mostra Bovina Provinciale, aperta dalle 9.00 alle 17.00. Alle 14.00 la proclamazione delle vincitrici e, al termine della giornata, la musica di dj Ramavox. Per tutta la giornata di domenica, saranno presenti spazi espositivi e bancarelle con prodotti degli allevatori in fiera. Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva un’area ristoro a cura della Pro Loco e del ristorante Campagna.