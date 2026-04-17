Nuova giornata di pulizia al Parco delle Terme di Crodo

Pulizie di primavera al Parco delle Terme di Crodo. “È tempo di prenderci cura del nostro territorio”: con questa esortazione l'amministrazione comunale chiama a raccolta i volontari per tenere pulito e in ordine il parco in vista della bella stagione. L'appuntamento è per domani, 18 aprile, alle 8.30. “Un piccolo gesto – spiegano dall'amministrazione - può fare la differenza per mantenere il parco bello e vivo”.