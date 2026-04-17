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Antigorio | 17 aprile 2026, 15:40

Nuova giornata di pulizia al Parco delle Terme di Crodo

Un gesto semplice, a cui tutti possono prendere parte

Nuova giornata di pulizia al Parco delle Terme di Crodo

Pulizie di primavera al Parco delle Terme di Crodo. “È tempo di prenderci cura del nostro territorio”: con questa esortazione l'amministrazione comunale chiama a raccolta i volontari per tenere pulito e in ordine il parco in vista della bella stagione. L'appuntamento è per domani, 18 aprile, alle 8.30. “Un piccolo gesto – spiegano dall'amministrazione - può fare la differenza per mantenere il parco bello e vivo”.

Mary Borri

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