Centri estivi, dal comune di Crodo un contributo alle famiglie

La giunta comunale di Crodo ha approvato un nuovo intervento a favore delle famiglie con bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Anche per l’estate 2026, infatti, il comune parteciperà alle spese per l’iscrizione al centro estivo “Un’estate a colori”, organizzato dall’Asd 2mila8volley Domodossola e ospitato al campo sportivo di Baceno dal 22 giugno al 31 luglio.

L’iniziativa, condivisa con i comuni di Baceno e Premia, punta a offrire ai giovani della Valle Antigorio un’estate ricca di attività educative e ricreative. La giunta ha riconosciuto il valore sociale del progetto, sottolineando l’importanza di momenti di aggregazione per i ragazzi della valle. Per sostenere le famiglie, il comune rimborserà il 50% del costo sostenuto per l’iscrizione. Per ottenere il contributo sarà necessario presentare domanda al protocollo comunale entro il 30 ottobre, allegando la ricevuta di pagamento.

Oltre al sostegno economico, l’amministrazione ha dato disponibilità all’utilizzo del mezzo comunale per accompagnare i partecipanti e ha autorizzato gli autisti dello scuolabus a collaborare con i comuni aderenti.