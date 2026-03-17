Cai Vigezzo, soci in assemblea

Si terrà sabato 28 marzo alle 16.00 in prima e alle 17.00 in seconda convocazione (presso la sede sociale di via Pittor Fornara 49 a Prestinone) l’assemblea ordinaria dei soci del Cai Valle Vigezzo. Quattro i punti all’ordine del giorno: nomina del presidente e del segretario dell’assemblea; relazione morale e tecnica del presidente; bilancio consuntivo 2025; bilancio di previsione 2026.

Dopo l’assemblea, verso le 19.30, ci sarà la consueta cena sociale presso il ristorante “La Perla” di Vocogno alla quale possono partecipare anche amici, parenti e simpatizzanti (costo 28 euro a persona, prenotazione entro martedì 24 marzo a segreteria@caivigezzo.it o whatsapp al numero 379.1465239 o presso la sede negli orari di apertura). Durante la cena verranno anche consegnate le Aquile d’Oro ai soci con anzianità venticinquennale e cinquantennale.