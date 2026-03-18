Controlli straordinari della Polizia: 700 persone identificate nel weekend

La Polizia di Stato, nel corso del fine settimana appena trascorso, ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Torino. L’attività è stata finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa, oltre a garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio provinciale.

I controlli si sono concentrati nei principali centri cittadini, in particolare nelle aree ritenute più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica nei comuni di Verbania, Domodossola e Stresa. In queste zone sono stati effettuati numerosi posti di controllo lungo le principali arterie di ingresso e uscita. Nel corso dell’attività, gli agenti della Questura di Verbania, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato verifiche su persone e veicoli. Complessivamente sono state controllate circa 700 persone e 120 veicoli.