Sorpresa a rubare merce al supermercato: una donna fermata dalla polizia locale

Nei giorni scorsi la polizia locale di Domodossola è intervenuta presso il supermercato Tigros a seguito di una segnalazione di una persona sorpresa in flagranza di furto.

Si trattava di una donna sorpresa dopo aver superato le casse, in possesso di alcuni prodotti alimentari non pagati. Il furto aveva avuto per oggetto generi alimentari di modesto valore e tuttavia non era la prima volta che la donna veniva colta in possesso di merce non pagata dal personale del supermercato, che in passato aveva “chiuso un occhio”, sperando in un ravvedimento. Questa volta al furto commesso ha fatto seguito la querela, con l’intervento della polizia locale.

L’autrice del reato è stata poi sottoposta dalla polizia locale a foto-segnalamento, con la collaborazione del locale settore polizia di frontiera in quanto, sebbene si tratti di una cittadina italiana, in passato è stata titolare della cittadinanza di uno Stato non appartenente alla Ue e la normativa prevede questa procedura come obbligatoria.