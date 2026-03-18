Cade lungo il sentiero al crepuscolo: salvata una novantenne a Masera

Nel tardo pomeriggio di ieri, una coppia di novantenni è stata protagonista di una disavventura in frazione Cresta, nel comune di Masera, in Ossola.

I due anziani stavano passeggiando lungo un sentiero quando, improvvisamente, la donna è scivolata, finendo sotto il tracciato e rimanendo impossibilitata a risalire.

L’uomo, nato nel 1933, che si trovava con lei, è riuscito a lanciare l’allarme quando ormai era giunto il crepuscolo.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, i carabinieri e il personale sanitario volontario della Val Vigezzo.

Intorno alle 19.30 i soccorritori hanno raggiunto la donna, provvedendo a metterla in sicurezza, immobilizzarla su una barella e trasportarla in una zona accessibile. Successivamente, la donna è stata affidata all’equipaggio sanitario e trasferita al Dea di Domodossola per gli accertamenti del caso.