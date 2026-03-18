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Volley | 18 marzo 2026, 14:02

PediacoopH24 Domo inarrestabile: quinta vittoria consecutiva e terzo posto consolidato

Gli ossolani superano Santhià 3-1 e riaprono la corsa ai vertici: ora occhi puntati sulla difficile trasferta di Cuorgnè

PediacoopH24 Domo inarrestabile: quinta vittoria consecutiva e terzo posto consolidato

Prosegue il momento d’oro della PediacoopH24 Domo, che al Palaraccagni conquista la quinta vittoria consecutiva da tre punti battendo la temibile Pallavolo Santhià, formazione proveniente dalla Serie C. Davanti a un pubblico ancora una volta numeroso, gli ossolani confermano il loro ottimo stato di forma, allungando a nove la striscia di risultati utili consecutivi.

Un cammino in netta crescita anche rispetto al girone di andata, con cinque punti in più conquistati nelle stesse gare. Risultati che permettono a Domo di consolidare il terzo posto e di accorciare sulle prime della classe, Valsangone e Altiora, riaprendo di fatto la lotta al vertice.

Nel match, coach Cova si affida al sestetto già vincente a Collegno: Boschi in regia, Borgnis opposto, Iaria e Sirocchi al centro, De Grandis e Maiello schiacciatori con Scarpati libero. L’avvio è tutto di marca ossolana: Domo impone subito il proprio ritmo e chiude il primo set con un netto 25-16.

Nel secondo parziale arriva la reazione di Santhià, che parte forte e sfrutta qualche difficoltà dei padroni di casa. Nonostante i cambi operati da Cova, gli ospiti si impongono 19-25 riportando il match in equilibrio.

La risposta di Domo però è immediata. Nel terzo set gli ossolani ritrovano compattezza e aggressività, controllano il gioco e si portano avanti 25-19. Nel quarto set, dopo un avvio più complicato, i cambi dalla panchina si rivelano decisivi: la squadra prende il largo e chiude senza affanni 25-17, conquistando l’intera posta in palio.

Il clima in casa Domo è ora carico di fiducia, ma il prossimo impegno si preannuncia tutt’altro che semplice. Sabato sera trasferta a Cuorgnè, su un campo ostico dove diverse big hanno già lasciato punti, e con qualche possibile assenza da gestire.

Un banco di prova importante per continuare a sognare in grande.

Redazione

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