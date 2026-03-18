Cst Novara Vco, i bandi attivi nel mese di marzo

Il Centro Servizi per il Territorio Novara Vco segnala i bandi pubblicati nel mese di marzo in diverse aree tematiche. Questi i bandi attivi; in allegato i regolamenti completi di ciascun bando.

Bando per l’internazionalizzazione dell’offerta culturale: la Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene la programmazione culturale sui territori, l’aumento delle iniziative, lo sviluppo pluriennale e interventi di incentivazione della domanda di cultura. Scadenza 21 aprile.

Cofinanziamento delle attività realizzate da associazioni, federazioni, enti e circoli che promuovono attività a favore degli emigrati piemontesi: la regione Piemonte sostiene iniziative per rafforzare e valorizzare l’identità piemontese e la conoscenza della cultura d’origine in tre diversi contesti. Scadenza 16 ottobre.

Nuova piattaforma unica delle destinazioni dei beni confiscati ai soggetti istituzionali e agli enti del terzo settore: l’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata presenta un nuovo strumento che permetterà agli enti del terzo settore e ai soggetti istituzionali di visionare i beni materiali e immateriali e di partecipare alla progettazione per nuove destinazioni.