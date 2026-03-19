Aldo Girlanda presidente nazionale della Società amatori cani da traccia

L’ossolano Aldo Girlanda è stato nominato presidente nazionale della Sact, la Società amatori cani da traccia, che raggruppa conduttori e cani specializzati nel recupero degli animali feriti.
Girlanda, ex presidente del Comprensorio Caccia Vco3, è stato eletto nell’assemblea nazionale svoltasi a Verona lo scorso 14 marzo. E’ la prima volta che un piemontese viene eletto presidente della Sact, carica che era sempre stata ricoperta da cacciatori ed esperti del Nord Est.
Sact, unica società specializzata in Italia in questo settore, promuove questa attività di recupero attraverso l’abilitazione di conduttori e di cani specializzati, soprattutto segugi Bavaresi, Hannoveriani e anche Dachsbracke.
‘’La società svolge un’azione etica – spiega Girlanda – che ha come rispetto i piani di abbattimento e la necessità del recupero delle bestie ferite che altrimenti resterebbero abbandonate nei boschi''.
Proprio due anni fa Druogno aveva ospitato un raduno nazionale.